Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ: российских звезд подозревают в финансировании АТО на Украине
Осталось от силы полгода: эксперт о крахе Украины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14События недели в фотографиях
14:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Сутки в АТО: Лысенко сообщил количество погибших и раненых на Донбассе

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки из-за боевых действий погиб один украинский военный, еще 7 ранены.

Источник: Telegraf.com.ua

Одни украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте также
В Виннице на первомайском митинге возникла стычка

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 7 получили ранения и травмы», — сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам А. Лысенко, самые значительные потери выпадают на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военный и еще двое получили ранения.

Кроме того, двое военнослужащих получили травмы вследствие подрыва на взрывном устройстве в районе Крымского, и по одному бойцу было ранено в результате обстрелов в районе Авдеевки, Марьинки и Водяного.

Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
В России прошли первомайские демонстрации
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу
КНДР объявила о готовности к ядерному испытанию в любой момент
В 15 дальневосточных регионах ввели особый противопожарный режим
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь