Сутки в АТО: Лысенко сообщил количество погибших и раненых на Донбассе
Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки
Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки
Одни украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 7 получили ранения и травмы», — сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.
По словам А. Лысенко, самые значительные потери выпадают на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военный и еще двое получили ранения.
Кроме того, двое военнослужащих получили травмы вследствие подрыва на взрывном устройстве в районе Крымского, и по одному бойцу было ранено в результате обстрелов в районе Авдеевки, Марьинки и Водяного.