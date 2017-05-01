Сутки в АТО: Лысенко сообщил количество погибших и раненых на Донбассе

Одни украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 7 получили ранения и травмы», — сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам А. Лысенко, самые значительные потери выпадают на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военный и еще двое получили ранения.

Кроме того, двое военнослужащих получили травмы вследствие подрыва на взрывном устройстве в районе Крымского, и по одному бойцу было ранено в результате обстрелов в районе Авдеевки, Марьинки и Водяного.