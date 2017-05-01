Полиция рассказала о подробностях взрыва на Соломенке в Киеве
От госпитализации хозяин квартиры отказался, помощь ему оказали на месте.
От госпитализации хозяин квартиры отказался, помощь ему оказали на месте.
Полиция рассказала о подробностях взрыва на Соломенке в Киеве.
От госпитализации мужчина отказался, помощь ему оказали на месте.
«Полиция осмотрела место происшествия, откуда были изъяты металлические обломки и другие предметы, которые направили на проведение экспертизы», — сообщают в полиции.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.