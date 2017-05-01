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14:15 (мск), источник: 112.ua

Полиция рассказала о подробностях взрыва на Соломенке в Киеве

От госпитализации хозяин квартиры отказался, помощь ему оказали на месте.

Источник: 112.ua

Полиция рассказала о подробностях взрыва на Соломенке в Киеве. Пресс-служба столичной полиции уточнила, что после прибытия правоохранителей и «скорой» хозяин квартиры, где произошел взрыв, рассказал, что спал в комнате, когда раздался взрыв.

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От госпитализации мужчина отказался, помощь ему оказали на месте.

«Полиция осмотрела место происшествия, откуда были изъяты металлические обломки и другие предметы, которые направили на проведение экспертизы», — сообщают в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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