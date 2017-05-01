150 населенных пунктов края удалось спасти от наступающего с полей огня

Министр МЧС России Владимир Пучков приехал в Сибирь в разгар природных пожаров, которые не удалось вовремя потушить, и они перешли на населенные пункты. Пик пришелся на 27—28 апреля , когда от огня пострадали 14 жилых домов в 4 населённых пунктах Красноярского края и в одном населённом пункте Иркутской области. Затем в разное время загорелись 78 домов на территории 3 населённых пунктов Иркутской области и в 2 населённых пунктах Бурятии. В общей сложности без жилья остались 464 человека.

Евгений Вершинин рассказал министру, что в крае с начала пожароопасного сезона в регионе было потушено более 15 тысяч возгораний сухой травы. Сейчас для защиты населенных пунктов от пожаров в Красноярском крае создана группировка из почти 30 тысяч человек.

«Общая группировка сил и средств для прикрытия населенных пунктов — более 27 тысяч человек и более 1,5 тыс. единиц техники. В настоящее время обстановка в Красноярском крае находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — доложил Евгений Вершинин.

По словам присутствовавшего на совещании председателя краевого правительства Виктора Томенко, пожары угрожали 150 населенным пунктам, но их удалось отстоять. «С 25 по 28 апреля совместными усилиями федеральной, краевой группировок противопожарной службы, патрульных групп и муниципальных образований было потушено более 2,1 тысячи возгораний, удалось отстоять от пожаров более 150 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях Красноярского края», — отметил Виктор Томенко.

Томенко отметил, что с 25 апреля в регионе установилась аномально сухая жаркая погода с порывистым ветром. Она идентична той, что наблюдалась в Хакасии в 2015 году, где в результате массовых пожаров погибли люди. Уже с 20 апреля на территории Красноярского края бал введен особый противопожарный режим за исключением северных территорий. Однако были зафиксированы факты нарушения особого противопожарного режима несознательными гражданами. Без крова остались 15 человек. Погибших и пострадавших нет. По словам Томенко, все выплаты будут произведены за счет средств краевого бюджета, помощь федерального центра не требуется.

При этом представители Greenpeace России бьют тревогу: по их данным пик пожаров, которые могут переходить с полей на лесные массивы, еще только начинается.

«Изменение погоды — похолодание, дожди, а местами и снег на юге Восточной Сибири — привело к передышке с лесными пожарами и вообще с пожарами на природных территориях. Благодаря этому изменению какая-то часть пожаров будет ликвидирована лесопожарными службами, еще какая-то потухнет естественным образом. Но важно понимать, что пожаров уже так много и ими охвачена такая большая территория, что какие-то из них неизбежно переживут похолодание и дожди, в основном не очень сильные, и возобновятся при следующем росте пожарной опасности по погодным условиям», — пояснили на «Лесном форуме» представители общественной организации.

Они предполагают, что преждевременный отчет от успешной ликвидации пожаров может привести к тому, что следить за их развитием и «окарауливать» границы, никто не будет.