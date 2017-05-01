Парень с девушкой разбились насмерть на угнанном авто в Уральске
В центре Уральска парень с девушкой разбились насмерть на угнанном автомобиле, сообщает «Мой город».
В центре Уральска парень с девушкой разбились насмерть на угнанном автомобиле, сообщает «Мой город».
«ДТП произошло 1 мая около 3.00 часов ночи. Парень и девушка 20−25 лет попали в ДТП по улице
Как стало известно в ходе расследования, хозяином автомобиля оказался совсем другой мужчина, который оставил свою машину на ремонт в одном из автосервисов Уральска.
Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, покажет экспертиза. Остальные подробности выясняются. Как напоминает «Мой город», около года назад на этом же месте произошла страшная авария, в которой погибли двое парней и девушка.