Посольство подтвердило задержание семерых украинцев в Британии

«Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля в районе города Орфорд семерых граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские дипломаты продолжают принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Ранее сообщалось, что семь вероятных граждан Украины задержали по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.