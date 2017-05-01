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17:46 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе дорожный полицейский «крышевал» похитителей нефти

​Сотрудник дорожно-патрульной службы Адилжан Елеусизов год до приговора за покровительство похитителем нефти провёл в следственном изоляторе, пишет «Диапазон».

Источник: Newtimes.kz

Нефть из месторождения в Темирском районе перекачивали в автоцистерны, потом ночью перевозили на подпольный склад в Акжаре.

По поддельным документам под видом печного топлива нефть продавали. Автоцистерну с ворованной нефтью на трассе остановил сотрудник дорожно-патрульной службы Адилжан Елеусизов. Один из преступной группировки вышел на него и договорился о беспрепятственном проезде машины, говорится в материалах следствия.

Позже Елеусизов согласился покровительствовать похитителем нефти за вознаграждение и привлёк к преступлению заместителя командира отряда специального назначения «Арлан» Буркитова. Елеусизов заключил с прокуратурой процессуальное соглашение и получил 2 года лишения свободы. Из них год он уже провёл в СИЗО.

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