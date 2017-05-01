В Актобе дорожный полицейский «крышевал» похитителей нефти

Нефть из месторождения в Темирском районе перекачивали в автоцистерны, потом ночью перевозили на подпольный склад в Акжаре.

По поддельным документам под видом печного топлива нефть продавали. Автоцистерну с ворованной нефтью на трассе остановил сотрудник дорожно-патрульной службы Адилжан Елеусизов. Один из преступной группировки вышел на него и договорился о беспрепятственном проезде машины, говорится в материалах следствия.

Позже Елеусизов согласился покровительствовать похитителем нефти за вознаграждение и привлёк к преступлению заместителя командира отряда специального назначения «Арлан» Буркитова. Елеусизов заключил с прокуратурой процессуальное соглашение и получил 2 года лишения свободы. Из них год он уже провёл в СИЗО.