В Сочи столкнулись две маршрутки. Пострадали 9 человек
1 мая на пересечении Курортного проспекта и улицы Соколова произошла авария: столкнулись два микроавтобуса. В ДТП пострадали четверо взрослых и пятеро детей.
1 мая на пересечении Курортного проспекта и улицы Соколова произошла авария: столкнулись два микроавтобуса. В ДТП пострадали четверо взрослых и пятеро детей.
После осмотра врачей лечиться в стационаре оставлены двое, один взрослый и один ребенок. Оба находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в
Причины аварии выясняются.