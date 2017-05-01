В Сочи столкнулись две маршрутки. Пострадали 9 человек

После осмотра врачей лечиться в стационаре оставлены двое, один взрослый и один ребенок. Оба находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения. Остальные будут проходить лечение амбулаторно.

Причины аварии выясняются.