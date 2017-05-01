В Закарпатской обл. двое пьяных мужчин напали на станцию скорой помощи и избили диспетчера

Сегодня, 1 мая, в 2:00 в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что двое неизвестных выломали двери станции и избили его.

«Следственно-оперативная группа установила, что к нападению причастны двое жителей Берегово. Мужчин правоохранители сразу разыскали, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний и 37-летний береговчане объяснили свое поведение тем, что на станции им отказали в выезде скорой помощи и предложили самостоятельно добраться до медиков, воспользовавшись услугами такси», — сообщили в полиции.

Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК, то есть хулиганство, совершенное группой лиц. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

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