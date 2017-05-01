В Башкирии туристам, сплавлявшим по реке, потребовалась помощь спасателей

Информация об официальной регистрации тургруппы по данному маршруту отсутствовала. Для оказания помощи в Мелеузовский район была направлена группа спасателей МЧС в составе двух единиц техники и 12 человек личного состава, с привлечением спасательных средств — катера и беспилотного летательного аппарата. Группа была обнаружена группой охотников на берегу реки Урюк в километре от турбазы «Хутор Генерала». Спасатели МЧС республики помогли туристам вернуться на базу, оказали помощь в транспортировке плавсредств и туристических принадлежностей.

«Чтобы не омрачать свой отдых, возьмите на заметку несколько советов, — обращаются спасатели ко всем туристам -Позаботьтесь о положительном балансе и достаточном количестве зарядки на телефоне. Не забудьте предметы первой необходимости: нож, спички, еду. Обязательно предупредите родственников о месте, куда вы направляетесь и не забудьте зарегистрировать туристическую группу на сайте Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан».