Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ заподозрили российских певиц в переводе денег АТО
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
20:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии туристам, сплавлявшим по реке, потребовалась помощь спасателей

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии туристам потребовалась помощь спасателей регионального управления МЧС. Накануне туристическая группа из 11 человек на двух катамаранах сплавлялась по течению реки Урюк в сторону Нугушского водохранилища. Их дальнейшее движение оказалось затруднено, и туристы попросили помощи в транспортировке из труднодоступной местности.

Информация об официальной регистрации тургруппы по данному маршруту отсутствовала. Для оказания помощи в Мелеузовский район была направлена группа спасателей МЧС в составе двух единиц техники и 12 человек личного состава, с привлечением спасательных средств — катера и беспилотного летательного аппарата. Группа была обнаружена группой охотников на берегу реки Урюк в километре от турбазы «Хутор Генерала». Спасатели МЧС республики помогли туристам вернуться на базу, оказали помощь в транспортировке плавсредств и туристических принадлежностей.

«Чтобы не омрачать свой отдых, возьмите на заметку несколько советов, — обращаются спасатели ко всем туристам -Позаботьтесь о положительном балансе и достаточном количестве зарядки на телефоне. Не забудьте предметы первой необходимости: нож, спички, еду. Обязательно предупредите родственников о месте, куда вы направляетесь и не забудьте зарегистрировать туристическую группу на сайте Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин подписал закон о запрете на «позорящие» имена
Лавров и Тиллерсон договорились о встрече на Аляске
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
Макрон предупредил о возможности выхода Франции из ЕС
Путин уволил замглавы МЧС
Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь