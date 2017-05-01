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17:09 (мск), источник: Nur.kz

В Караганде неизвестные закидали камнями автобус с пассажирами

Вечером 30 апреля неизвестные стреляли из рогатки камнями по пассажирскому автобусу городского маршрута № 43, когда он остановился на запрещающий сигнал светофора на отрезке пути между остановками «ДК Нового Майкудука» и «Колос».

Как сообщила кондуктор автобуса Акнур Испанова, в момент «обстрела» автобуса из рогатки в салоне находились шестеро человек, передает ekaraganda.kz. Все они сидели на задних сидениях и остались целы, потому что злоумышленники целились по средним окнам.

«Был громкий звук. Сначала мы подумали, что стреляли из пистолета. Но потом поняли, что из рогатки. Проверили состояние пассажиров — никто из них не пострадал», — рассказала девушка.

По словам Акнур Испановой, выстрелы были осуществлены в 22:00, когда автобус совершал последний рейс. Восстанавливать два поврежденных стекла водитель и кондуктор не будут. Траты должна взять на себя страховая компания.

«Дело, по-моему, закрыли. Никто не знает, кто стрелял. Доказательств нет. Я думаю, камни кидали мальчишки», — добавила сотрудница общественного транспорта.

По информации ДВД Карагандинской области, данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «Хулиганство».

«В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, совершивших хулиганские действия», — прокомментировал пресс-секретарь ведомства Бакытжан Кудияров.

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