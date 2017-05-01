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16:35 (мск), источник: РИА Новости

На границе Аляски и Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе американского штата Аляска и Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Изначально служба сообщала о землетрясении магнитудой 6,5.

Землетрясение было зафиксировано в 12.31 по времени UTC (15.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к северо-западу от населенного пункта Скагуэй на юго-востоке Аляски. Очаг землетрясения залегал на глубине 2,2 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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