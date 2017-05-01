Теплая и сухая погода привела к пожарам в Свердловской области

Теплая и сухая погода, установившаяся в Свердловской области, привела к большому количеству природных пожаров в регионе, сообщает 1 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Возгорания были зафиксированы в районе поселка Атиг, в поселке Бобровский, где загорелась трава. Горел лес недалеко от района Солнечный и объездной дороги в Екатеринбурге.

Страшный пожар случился на границе с Челябинской областью, где огонь уничтожил целую деревню Черноозерскую, относящуюся к Каслинскому району.

Загорелась трава сегодня днем в районе парка Маяковского. Пожарные боролись с возгоранием больше часа. Также очевидцы сообщили о пожаре в районе аэропорта Кольцово.

Случился пожар в Белоярском районе. Столб дыма, похожий на гриб, был заметен даже из екатеринбургских многоэтажек.

Сухая и теплая погода продержится в Свердловской области до конца недели. В связи с этим на территории региона действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем запрещены до 14 мая. Нарушителям грозят крупные штрафы — от двух до пятисот тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.