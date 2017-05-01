Двое молдаван попали в ДТП в Италии

У полиции две версии случившегося. Согласно первой, водитель мотоцикла вышел на обгон, потерял контроль и врезался в парапет.

По второй версии, мотоциклист влетел в парапет, пытаясь уклониться от удара с едущим навстречу автомобилем, сообщает canal3.md.

27-летних парней отбросило на 15 метров друг от друга.