Двое молдаван попали в ДТП в Италии
Двое наших соотечественников попали в ДТП в итальянской провинции Виченца. Оба находятся в тяжелом состоянии. С места аварии в больницу их доставляли вертолетом, передает Вести.мд.
Двое наших соотечественников попали в ДТП в итальянской провинции Виченца. Оба находятся в тяжелом состоянии. С места аварии в больницу их доставляли вертолетом, передает Вести.мд.
У полиции две версии случившегося. Согласно первой, водитель мотоцикла вышел на обгон, потерял контроль и врезался в парапет.
По второй версии, мотоциклист влетел в парапет, пытаясь уклониться от удара с едущим навстречу автомобилем, сообщает canal3.md.
27-летних парней отбросило на 15 метров друг от друга.