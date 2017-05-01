Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
Полина Гагарина родила второго ребенка
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
18:20 (мск), источник: Publika.md

Двое молдаван попали в ДТП в Италии

Двое наших соотечественников попали в ДТП в итальянской провинции Виченца. Оба находятся в тяжелом состоянии. С места аварии в больницу их доставляли вертолетом, передает Вести.мд.

Источник: Publika.md

У полиции две версии случившегося. Согласно первой, водитель мотоцикла вышел на обгон, потерял контроль и врезался в парапет.

По второй версии, мотоциклист влетел в парапет, пытаясь уклониться от удара с едущим навстречу автомобилем, сообщает canal3.md.

27-летних парней отбросило на 15 метров друг от друга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина
В городах России прошли первомайские демонстрации
Трамп назвал решение об ударе по Сирии «очень трудным»
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
Макрон предупредил о возможности выхода Франции из ЕС
Путин освободил от должности замглавы МЧС Артамонова
Во Флориде запустили Falcon 9 с разведывательным спутником
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь