В Омске на улице Химиков образовался двухметровый провал

Яму вскоре обнесли забором, однако горожане успели испугаться, что Омск уходит под землю. Также омичи обеспокоились, что аналогичный провал может образоваться и под стоящими неподалеку киосками, и задумались о судьбе забора, который может быть украден с наступлением ночи.

Отметим, что двумя неделями ранее на улице Химиков уже появлялся похожий провал в асфальте глубиной в три метра. Кроме того, тротуар начинал проваливаться и на проспекте Мира. Еще одна дыра в дороге находится на улице 2-я Любинская, в нее уже проваливался грузовик, после чего яму решили обозначить манекенами.