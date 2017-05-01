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21:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на улице Химиков образовался двухметровый провал

30 апреля на пересечении улиц Химиков и Блюхера образовался провал в асфальте диаметром около двух метров.

Яму вскоре обнесли забором, однако горожане успели испугаться, что Омск уходит под землю. Также омичи обеспокоились, что аналогичный провал может образоваться и под стоящими неподалеку киосками, и задумались о судьбе забора, который может быть украден с наступлением ночи.

Отметим, что двумя неделями ранее на улице Химиков уже появлялся похожий провал в асфальте глубиной в три метра. Кроме того, тротуар начинал проваливаться и на проспекте Мира. Еще одна дыра в дороге находится на улице 2-я Любинская, в нее уже проваливался грузовик, после чего яму решили обозначить манекенами.

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