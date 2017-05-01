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17:49 (мск), источник: РИА Новости

В Германии погиб шотландец при попытке сделать селфи на автостраде

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уроженец Шотландии погиб при попытке сделать селфи со своими друзьями ночью на автомобильной магистрали в Германии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в коммуне Гудов, к востоку от Гамбурга, на автомагистрали A24.

По данным полиции, трое молодых людей хотели перебраться на другую сторону дороги, но остановились на середине автострады, чтобы сделать фотографии
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Одного из трех приятелей, 22-летнего молодого человека, сбил автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 73-летний мужчина, сообщила полиция. Спутникам погибшего была оказана медицинская помощь в связи с шоковым состоянием. Полиция не исключает, что незадолго до происшествия молодые люди могли употреблять спиртные напитки.

Как сообщает телеканал ITV, семья британца оповещена о случившемся. Как отметил официальный представитель МИД Великобритании, правительство находится в контакте с местными властями в связи с инцидентом.

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