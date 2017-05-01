В Германии погиб шотландец при попытке сделать селфи на автостраде

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в коммуне Гудов, к востоку от Гамбурга, на автомагистрали A24.

По данным полиции, трое молодых людей хотели перебраться на другую сторону дороги, но остановились на середине автострады, чтобы сделать фотографии

По данным полиции, трое молодых людей хотели перебраться на другую сторону дороги, но остановились на середине автострады, чтобы сделать фотографии

Одного из трех приятелей, 22-летнего молодого человека, сбил автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 73-летний мужчина, сообщила полиция. Спутникам погибшего была оказана медицинская помощь в связи с шоковым состоянием. Полиция не исключает, что незадолго до происшествия молодые люди могли употреблять спиртные напитки.

Как сообщает телеканал ITV, семья британца оповещена о случившемся. Как отметил официальный представитель МИД Великобритании, правительство находится в контакте с местными властями в связи с инцидентом.