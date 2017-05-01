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18:00 (мск), источник: Sputnik.by

Правозащитники: один из задержанных по делу «Патриота» выпущен из СИЗО

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Один из задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков, участник военно-патриотического клуба «Патриот» Ян Михальков освобожден из СИЗО, сообщил не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Источник: Sputnik.by

Несколько участников бобруйского клуба «Патриот» были задержаны во второй половине марта текущего года по подозрению в подготовке массовых беспорядков накануне оппозиционных акций в честь Дня Воли после громкого заявления президента Беларуси Александра Лукашенко об обнаружении в стране лагеря подготовки боевиков.

По данным центра, сын основателя клуба Николая Михалькова Ян был отпущен из СИЗО-1 в субботу 29 апреля. «Условия его освобождения правозащитному центра “Весна” неизвестны», — сообщили правозащитники.

Содержался Михальков в СИЗО № 1, расположенном на улице Володарского в Минске.

Задержания граждан, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения Лукашенко в марте могилевского предприятий «Кроноспан», где он заявил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия.

По информации КГБ, были задержаны лидеры расформированного в 2000-х «Белого легиона» Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба «Патриот» — всего 26 человек.

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