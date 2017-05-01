В озёрах на юге Омской области из-за тесноты погибла рыба
Комиссия установила, что причиной экологического бедствия стали… лишние караси.
Комиссия установила, что причиной экологического бедствия стали… лишние караси.
Региональное министерство природы сообщило, что на нескольких водоёмах Москаленского и Марьяновского озёр были зафиксированы случаи замора рыбы. Всплывшие кверху брюхом тушки стали видны на поверхностях водоёмов, когда сошёл лёд. В частности, это произошло на озере Пикетное и в котловане возле деревни Шефер.
В деревню выехала комиссия из представителей Минприроды, Росрыболовства, Омской областной ветеринарной лаборатории, Управления по охране животного мира и регионального отдела «Главрыбвод». Эксперты установили: рыба умерла
Чтобы избежать повторения подобных историй следующей зимой, комиссия решила упростить процедуру, по которой гражданам даётся разрешение на ловлю рыбы.