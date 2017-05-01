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21:36 (мск), источник: Om1.ru

В озёрах на юге Омской области из-за тесноты погибла рыба

Комиссия установила, что причиной экологического бедствия стали… лишние караси.

Региональное министерство природы сообщило, что на нескольких водоёмах Москаленского и Марьяновского озёр были зафиксированы случаи замора рыбы. Всплывшие кверху брюхом тушки стали видны на поверхностях водоёмов, когда сошёл лёд. В частности, это произошло на озере Пикетное и в котловане возле деревни Шефер.

В деревню выехала комиссия из представителей Минприроды, Росрыболовства, Омской областной ветеринарной лаборатории, Управления по охране животного мира и регионального отдела «Главрыбвод». Эксперты установили: рыба умерла из-за кислородного голодания. Его причиной стало перенасыщение водоёма карасём. Караси приплыли в котлован с болот на зимовку, но из-за мелководья им всем не хватило места и кислорода. К тому же зимой котлован промёрз на 1,5 метра.

Чтобы избежать повторения подобных историй следующей зимой, комиссия решила упростить процедуру, по которой гражданам даётся разрешение на ловлю рыбы.

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