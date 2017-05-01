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18:47 (мск), источник: СуперОмск

В омской дороге застрял автобус

В одной из омских дорог, ведущей на дачи, застрял автобус перевозчика «Автосила 55».

Инцидент произошел на маршруте № 72 в районе остановки у садоводчества «Проектировщик», сообщили очевидцы.

Отметим, ранее часть дачных маршрутов, проходящих в районе Русско-Полянского тракта, пустили в объезд из-за плохих дорог, а один маршрут — № 162 — и вовсе решили открыть только после ремонта дороги. Областной минпром при проверке ведущих к дачам дорог зафиксировал на них трехметровые ямы и небезопасное состояние дорог, вынуждающее водителей ехать по обочине и встречной полосе.

Случаи с провалами в дороги же происходили в Омске и ранее — на 2-й Любинской аналогичным образом в дыру в асфальте провалился грузовик, после чего яму решили пометить манекенами.

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