В омской дороге застрял автобус
В одной из омских дорог, ведущей на дачи, застрял автобус перевозчика «Автосила 55».
В одной из омских дорог, ведущей на дачи, застрял автобус перевозчика «Автосила 55».
Инцидент произошел на маршруте № 72 в районе остановки у садоводчества «Проектировщик», сообщили очевидцы.
Отметим, ранее часть дачных маршрутов, проходящих в районе
Случаи с провалами в дороги же происходили в Омске и ранее — на 2-й Любинской аналогичным образом в дыру в асфальте провалился грузовик, после чего яму решили пометить манекенами.