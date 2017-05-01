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18:23 (мск), источник: Publika.md

Дело чиновника, сбившего 14-летнего велосипедиста, передано в суд

Член Админсовета Национальной комиссии по финансовому рынку Виктор Каптарь насмерть сбил на Украине 14-летнего велосипедиста. Трагедия произошла в субботу в селе Костичаны Черновицкой области.

Источник: Publika.md

Чиновник сообщил Publika TV, что ДТП произошло, когда у него за рулем случился сердечный приступ. Сбитого подростка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Сам Каптарь находится под присмотром украинских врачей. Место происшествия — Костичаны — село, откуда он родом.

Напомним, что Виктор Каптар был среди подозреваемых в причастности к выводу денег из трех проблемных банков. Ему вменяли в вину ущербное управление госимуществом и утрату госконтроля над управлением Банка де Экономие.

Всего за последние сутки в стране произошло пять ДТП. В них погибли два человека, а девять — получили травмы.

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