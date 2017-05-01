В ДТП с маршрутными автобусами в Сочи пострадали дети

Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. ДТП произошло на пересечении Курортного проспекта и улицы Соколова.



По предварительным данным, столкнулись две маршрутки. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Как сообщают в экстренных службах города, в инциденте пострадали 9 человек, 5 из них- дети. Госпитализация потребовалась только двум людям, остальным назначили амбулаторное лечение.



Обстоятельства аварии выясняются.