Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ заподозрили российских певиц в переводе денег АТО
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
15Роботы в Пальмире
20:13 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже 1 мая из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек

По предварительным данным, есть пострадавший.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 1 мая, произошел пожар в доме № 145 на улице Пешестрелецкой. Сообщение о ЧП в МЧС поступило в 15:42.

На место выехали сразу 3 пожарных отделения. Им удалось потушить пламя в 16:06. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 15 человек.

«В результате пожара огонь повредил комнату в квартире, — сообщают в региональном МЧС. — По оперативным данным, есть пострадавший».

Сейчас выясняют причины возгорания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прогноз погоды: В Воронеже в ближайшую рабочую неделю потеплеет до 24 градусов
Владимир Путин подписал закон о запрете на «позорящие» имена
Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор
Трамп назвал решение об ударе по Сирии «очень трудным»
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
Макрон предупредил о возможности выхода Франции из ЕС
Путин уволил замглавы МЧС
Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь