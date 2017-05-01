В Воронеже 1 мая из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек

В понедельник, 1 мая, произошел пожар в доме № 145 на улице Пешестрелецкой. Сообщение о ЧП в МЧС поступило в 15:42.

На место выехали сразу 3 пожарных отделения. Им удалось потушить пламя в 16:06. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 15 человек.

«В результате пожара огонь повредил комнату в квартире, — сообщают в региональном МЧС. — По оперативным данным, есть пострадавший».

Сейчас выясняют причины возгорания.