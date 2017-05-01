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19:38 (мск), источник: Noi.md

Антикоррупционная прокуратура просит помощи ФБР в деле «Ландромата»

Антикоррупционная прокуратура готовит официальный запрос в адрес Федерального бюро расследований США (ФБР) с просьбой помочь в установлении конечных бенефициаров в деле «Ландромата».

Источник: Noi.md

Об этом в интервью Deschide.md заявил глава антикоррупционного ведомства Виорел Морарь.

«Мы переходим ко второму этапу. Если до сих пор Антикоррупционная прокуратура и сотрудники НЦБК расследовали все действия молдавских фигурантов дела, участвующих в этой схеме (судьи, коммерческие банки), теперь мы начинаем расследование за рубежом, что, разумеется, потребует сотрудничества со многими странами. Когда я говорю о зарубежном этапе следствия, я подразумеваю проведенные транзакции, вовлеченные компании и конечных бенефициаров. В связи с этим мы подготавливаем запрос в адрес коллег из ФБР для совместной идентификации выгодополучателей. Я хочу вам напомнить, что украденные миллиарды были в американской валюте, что позволяет государственным институтам США намного проще отслеживать перемещение денег. Безусловно, мы рассчитываем на отзывчивость коллег из других стран, но по этому поводу детали мы сообщим позже. В адрес российских властей не было выслано ни одного запроса».

«Позвольте мне также напомнить вам, что на первом этапе расследование завершено и в судебную инстанцию направили уголовное дело по обвинению 14 бывших и нынешних судей и судебных приставов. Двух человек — судью и судебного пристава-исполнителя объявили в международный розыск. На их имена выдали мандат на арест, поскольку они скрываются от органа уголовного преследования. В то же время в суд направили уголовное дело в отношении четырех человек из НБМ, среди которых бывший вице-президент этого учреждения. Мы также значительно продвинулись в расследовании дела руководства Moldindconbank, — поведал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

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