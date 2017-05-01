Антикоррупционная прокуратура просит помощи ФБР в деле «Ландромата»

Об этом в интервью Deschide.md заявил глава антикоррупционного ведомства Виорел Морарь.

«Мы переходим ко второму этапу. Если до сих пор Антикоррупционная прокуратура и сотрудники НЦБК расследовали все действия молдавских фигурантов дела, участвующих в этой схеме (судьи, коммерческие банки), теперь мы начинаем расследование за рубежом, что, разумеется, потребует сотрудничества со многими странами. Когда я говорю о зарубежном этапе следствия, я подразумеваю проведенные транзакции, вовлеченные компании и конечных бенефициаров. В связи с этим мы подготавливаем запрос в адрес коллег из ФБР для совместной идентификации выгодополучателей. Я хочу вам напомнить, что украденные миллиарды были в американской валюте, что позволяет государственным институтам США намного проще отслеживать перемещение денег. Безусловно, мы рассчитываем на отзывчивость коллег из других стран, но по этому поводу детали мы сообщим позже. В адрес российских властей не было выслано ни одного запроса».