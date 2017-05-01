Семья с годовалым ребенком погибла в ДТП под Новосибирском

Известно, что виновник столкновения — 26-летний водитель, который ехал за рулем «Тойоты Короны» со стороны Ленинск-Кузнецкого в Новосибирск. На 78-ом километре автомагистрали К19-Р он выехал на встречную полосу, столкновения с Hino Renger избежать не удалось. Паблик АСТ-54 сообщает, что «удар отправил оба автомобиля с проезжей части в кювет к лесополосе».

Внутри легкового автомобиля было пятеро человек, которые приходились друг другу родственниками. Четверо погибли на месте, включая водителя и трех пассажиров, в том числе, годовалого ребенка. Известно, что двум погибшим женщинам было 29 и 77 лет.

21-летней девушке, которая также находилась в салоне «Тойоты Короны», удалось выжить. Ее госпитализировали с различными травмами.

— Поспешил — попрощался с жизнью и всех с собой потянул, очень грустно, — пишет интернет-пользователь Александр Кухариков. Новосибирцы выразили свои соболезнования родным и близким погибших.

Другая шокирующая авария произошла в октябре 2016 года. Погибли 7 человек — три студентки НГУ и семья священника. Автомобилем «КИА» управлял диакон Алексей Назаров, служивший в новосибирском соборе Александра Невского. Вместе с ним в салоне находились его брат и жена и двое сыновей. Выжить удалось только двухлетнему мальчику. Маленького Федю спасло детское кресло. В «Пежо» ехали три подруги, которые намеревались поздравить с днем рождения свою подругу в Томске. По трагическому стечению обстоятельств, именно имениннице пришлось опознавать тела своих подруг.

«Пежо» вылетел на встречную полосу, а «КИА» улетел в кювет. «Дорога была завалена частями машин, на фото даже половины того ужаса не видно», — поделилась одна из свидетельниц.