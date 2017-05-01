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20:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Верхнеуслонском районе столкнулись три авто, погибли 5 человек, среди них 2 детей

Авария произошла на 38-километре трассы Казань — Ульяновск.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе столкнулись три автомобиля, погибли пять человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 17.50 в центральное управление в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 38-километре трассы Казань — Ульяновск столкнулись «Пежо», «Форд Фокус» и «Лада Приора».

На место выехала оперативная группа Апастовского пожарно-спасательного гарнизона, а также пожарные ПСЧ № 106 и отдельного поста из Макулово, сотрудники ГИБДД, полицейские и медики, спасатели ЗПСО № 1 и ЗПСО № 2.

Как выяснилось, в результате столкновения погибли пять человек, в том числе двое детей.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, водитель автомобиля «Пежо» вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фордом Фокус» и «Ладой Приорой» с номерами Ульяновской области.

Причины, по которым «Пежо» вынесло на встречку в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, пять человек погибли, в том числе двое детей.

Пожарные и спасатели извлекли из разбитых автомобилей пострадавших и передали их медикам. После чего достали тела погибших.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РТ, погибла 5-месячная девочка-пассажирка автомобиля «Форд Фокус», а также 15-летний пассажир и водитель «Лады Приоры», скончались также водитель и пассажир «Пежо».

Еще пять человек, среди которых два ребенка госпитализированы с различными травмами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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