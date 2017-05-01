В Верхнеуслонском районе столкнулись три авто, погибли 5 человек, среди них 2 детей
Авария произошла на 38-километре трассы Казань — Ульяновск.
Авария произошла на 38-километре трассы Казань — Ульяновск.
(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе столкнулись три автомобиля, погибли пять человек, сообщили ИА «Татар-информ» в
В 17.50 в центральное управление в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 38-километре трассы Казань — Ульяновск столкнулись «Пежо», «Форд Фокус» и «Лада Приора».
На место выехала оперативная группа Апастовского
Как выяснилось, в результате столкновения погибли пять человек, в том числе двое детей.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в
Причины, по которым «Пежо» вынесло на встречку в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.
По информации
Пожарные и спасатели извлекли из разбитых автомобилей пострадавших и передали их медикам. После чего достали тела погибших.
Как уточнили в
Еще пять человек, среди которых два ребенка госпитализированы с различными травмами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.