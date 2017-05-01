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20:02 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на площади 1,2 тыс. кв. м произошел в Свердловской области

Екатеринбург. 1 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Деревянные сараи загорелись в понедельник в поселке Монетном Свердловской области, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв.м, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства сообщение о пожаре на улице Лермонтова в поселке поступило в 18:25 по местному времени (16:25 мск). «Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка», — говорится в сообщении. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня на расположенные рядом жилые дома нет. В тушении пожара задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники, 33 человека.

«Тушение осложняется отсутствием водоисточников рядом с местом пожара, подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, расположенного в 1 км», — говорится в сообщении.

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