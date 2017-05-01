Пожар на площади 1,2 тыс. кв. м произошел в Свердловской области

По данным ведомства сообщение о пожаре на улице Лермонтова в поселке поступило в 18:25 по местному времени (16:25 мск). «Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка», — говорится в сообщении. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня на расположенные рядом жилые дома нет. В тушении пожара задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники, 33 человека.

«Тушение осложняется отсутствием водоисточников рядом с местом пожара, подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, расположенного в 1 км», — говорится в сообщении.