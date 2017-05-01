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20:22 (мск), источник: Югополис

Из-за землетрясения в Сочи дельфин пытался выброситься на берег

Причиной дезориентации и испуга животного мог стать подземный толчок.

О небольшом землетрясении в Сочи, произошедшем 30 апреля, ранее сообщал «Югополис». Подземный толчок магнитудой 4 балла произошел в море у Лазаревского района Сочи, в 70 км от берега на глубине пяти километров.

Это происшествие никак не сказалось на жизни курорта, но стало причиной инцидента в бухте Новороссийска.

Здесь на опасно близкое к берегу расстояние подплыл детеныш дельфина. Существовала опасность, что он разобьется о камни.

Гулявшие по набережной прохожие позвонили с службу спасения. Пока спасатели ехали, на помощь млекопитающему бросился местный житель. Он вытащил дельфина из воды и передал специалистам службы спасения, которые отвезли его подальше от берега и выпустили в море, сообщают «Вести Сочи».

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