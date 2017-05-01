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20:56 (мск), источник: РИА Новости

Командир экипажа рассказал о подробностях ЧП на рейсе Москва-Бангкок

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бангкок, находился в зоне турбулентности 15 секунд, через 30 секунд экипаж смог вернуть самолет на нужную траекторию, рассказал командир экипажа Александр Рузов.

ЧП с рейсом SU270
+66-904-033-645Телефон горячей линии Посольства РФ в ТаиландеПодробнее
+66-223-498-24Номер телефона российской дипмиссии в Бангкоке
+7-495-664-0000Выделенная линия в контакт-центре Аэрофлота
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По данным «Аэрофлота», в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности.

Причиной инцидента стала «турбулентность ясного неба», у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.

«Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. И все это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты ремнями безопасности получили травмы», — сказал Рузов телеканалу «НТВ».

Комментарии
4
А Б
Как уже было сказано ранее, СК РФ разберётся с противоправными действиями сил природы против самолёта "Аэрофлота".
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Эдуард Иванов
Нелегко приходится АБ. Нормы потребления для хохлов с 1 мая снизили. А от лучины комп не работает. Вот беда.:)
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Сергей Донченко
При большом количестве пострадавших СКР просто обязан провести расследование причин и дать оценку как организации безопасности полётов в целом, так и действий экипажа в частности. И ваш сарказм по этому поводу отдаёт безграмотностью и неуместностью.
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