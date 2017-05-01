Командир экипажа рассказал о подробностях ЧП на рейсе Москва-Бангкок

По данным «Аэрофлота», в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности.

Причиной инцидента стала «турбулентность ясного неба», у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.

«Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. И все это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты ремнями безопасности получили травмы», — сказал Рузов телеканалу «НТВ».