Под Луганском подорвался трактор с людьми
В Фащевке под Луганском трактор, в котором ехали шестеро человек, подорвался на противотанковой мине.
В Фащевке под Луганском трактор, в котором ехали шестеро человек, подорвался на противотанковой мине.
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.
— В контролируемой «ЛНР» Фащевке (60 км к
В организации утверждают, что инцидент произошел еще 24 апреля. В прицепе трактора ехали шесть железнодорожников: четверо мужчин 40−60 лет и две женщины в возрасте 45 и 55 лет.
Один человек умер на месте, остальных доставили в больницы контролируемого «ЛНР» Перевальска. Две травмированные женщины позже умерли.
В больнице Перевальска информацию о пострадавших подтвердили. По словам медиков, трое пациентов с травмами до сих пор остаются в стационарах.
Напомним, 23 апреля в Пришибе Луганской области подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. Один сотрудник миссии погиб, еще двое ранены.