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21:19 (мск), источник: Ictv.ua

Под Луганском подорвался трактор с людьми

В Фащевке под Луганском трактор, в котором ехали шестеро человек, подорвался на противотанковой мине.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

— В контролируемой «ЛНР» Фащевке (60 км к юго-западу от Луганска), СММ увидела полностью уничтоженный взрывом прицеп, вероятно, он подорвался на противотанковой мине, — говорится в сообщении.

В организации утверждают, что инцидент произошел еще 24 апреля. В прицепе трактора ехали шесть железнодорожников: четверо мужчин 40−60 лет и две женщины в возрасте 45 и 55 лет.

Один человек умер на месте, остальных доставили в больницы контролируемого «ЛНР» Перевальска. Две травмированные женщины позже умерли.

В больнице Перевальска информацию о пострадавших подтвердили. По словам медиков, трое пациентов с травмами до сих пор остаются в стационарах.

Напомним, 23 апреля в Пришибе Луганской области подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. Один сотрудник миссии погиб, еще двое ранены.

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