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1 мая, источник: "РИА Новости" Украина

Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Европе в ближайшее время

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Госдепартамент США в понедельник опубликовал предупреждение для граждан страны об угрозе терактов в Европе в ближайшие четыре месяца.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года», — говорится в документе.

«Последние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве (Великобритании — ред.) продемонстрировали, что “Исламское государство”, “Аль-Каида” и связанные с ними (группировки) имеют возможность планировать и осуществлять террористические нападения в Европе», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также напоминают, что «симпатизирующие террористам» или «саморадикализованные экстремисты» могут совершить атаки без предупреждения или почти без предупреждения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.

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