Полсотни человек едва не погибли при пожаре во Владивостоке
В ночь с 1 на 2 мая в доме по адресу Партизанский проспект, 28а во Владивостоке случился пожар, сообщает ИА «Дейта».
В ночь с 1 на 2 мая в доме по адресу Партизанский проспект, 28а во Владивостоке случился пожар, сообщает ИА «Дейта».
Пожарные провели развертывание сил, звенья ГДЗС приступили к эвакуации жильцов. Там, где эвакуация по лестничным маршам была невозможна
Сотрудники ДПС города оперативно перекрыли участок дороги на Партизанском проспекте. Автотранспорт направляется в объезд по улице Алеутской и улице Гоголя.
Очаг возгорания был обнаружен на втором этаже здания. Горели полы, двери квартир и ящики в коридоре по всей его длине. Огонь также перекинулся на лестничные марши и стал распространятся на верхние этажи.
Общая площадь пожара составила 300 кв.м. Всего для тушения было задействовано 56 человек личного состава и 11 единиц техники, огонь ликвидировали около 6 утра, сообщает ГУ МЧС по Приморью.
Михаил Грач.