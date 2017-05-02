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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Полсотни человек едва не погибли при пожаре во Владивостоке

В ночь с 1 на 2 мая в доме по адресу Партизанский проспект, 28а во Владивостоке случился пожар, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Пожарные провели развертывание сил, звенья ГДЗС приступили к эвакуации жильцов. Там, где эвакуация по лестничным маршам была невозможна из-за сильного горения полов в коридоре, огнеборцы спасали людей при помощи трёх автолестниц. Всего было выведено 56 человек.

Сотрудники ДПС города оперативно перекрыли участок дороги на Партизанском проспекте. Автотранспорт направляется в объезд по улице Алеутской и улице Гоголя.

Очаг возгорания был обнаружен на втором этаже здания. Горели полы, двери квартир и ящики в коридоре по всей его длине. Огонь также перекинулся на лестничные марши и стал распространятся на верхние этажи.

Общая площадь пожара составила 300 кв.м. Всего для тушения было задействовано 56 человек личного состава и 11 единиц техники, огонь ликвидировали около 6 утра, сообщает ГУ МЧС по Приморью.

Михаил Грач.

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