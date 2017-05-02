Житель Красноярского края в суде ответит за ловлю кречетов на Камчатке

На Камчатке за незаконную добычу и содержание редких кречетов, занесенных в Красную книгу России, будут судить 30-летнего жителя города Шарыпово Красноярского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки, он входил в крупную преступную группу из 11 человек и возглавлял в ней одну из двух бригад по отлову птиц.

«Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время оно направлено в Олюторский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, бригада обвиняемого поймала на севере Камчатки 9 кречетов, а вторая бригада отловила 8 птиц. Ущерб от их деятельности оценен почти в 19 млн рублей.

Всего сотрудниками ФСБ были задержаны 11 человек. Причем только один из них является жителем Камчатки, а все остальные прилетели из других регионов — Санкт-Петербурга, Красноярска и из Крыма. Задержали их пограничники на стане на берегу Берингова моря.

По данным следствия, группа орудовала на Камчатке с июня 2016 года. В районе лагуны Яавн и бухты Шлюпочная в Олюторском районе края они поймали 17 особей диких кречетов.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается и находится на контроле прокуратуры края.

Кречет — самый крупный из соколов. На Камчатке встречаются особи серой и белой вариаций окраски, которые больше всего ценятся в странах Ближнего Востока. Как сообщало ИА REGNUM, в результате браконьерского отлова за последние 20 лет доля белых кречетов в популяции снизилась более, чем в два раза.

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Дикая природа», посвященного Году экологии в России, на Камчатке планируется создать Центр спасения редких видов птиц. Об этом во время рабочего визита на полуостров сообщил глава Минприроды страны Сергей Донской.