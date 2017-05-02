Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из детских садов Хабаровска

Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с регистрацией острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусами, в муниципальном детском саду № 5. Дошкольное учреждение для посещений закрыто, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

В ходе проведенного эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства в части организации и проведения профилактических дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий, нарушения обязательных требований к организации питания воспитанников дошкольного учреждения.

— В связи с угрозой жизни и здоровью воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 5» должностными лицами Управления составлен протокол о временном запрете деятельности с 28 апреля, — говорится в сообщении на сайте.

Материалы дела переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности детского сада № 5.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.