Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из детских садов Хабаровска
Дошкольное учреждение для посещений закрыто.
Дошкольное учреждение для посещений закрыто.
Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит комплекс
В ходе проведенного эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства в части организации и проведения профилактических дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий, нарушения обязательных требований к организации питания воспитанников дошкольного учреждения.
— В связи с угрозой жизни и здоровью воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 5» должностными лицами Управления составлен протокол о временном запрете деятельности с 28 апреля, — говорится в сообщении на сайте.
Материалы дела переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности детского сада № 5.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.