Молодому приморцу, убившему учительницу английского языка, предъявлено обвинение

Ранее сообщалось, что 16 октября в селе Покровка пропала учительница. По факту безвестного исчезновения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении убийства задержан её 19-летний знакомый. Он признался, что задушил женщину, бросил тело в реку, личные вещи сжег.

В ходе проведения следственного эксперимента подозреваемый показал механизм свих действий на манекене, указал на место, где скинул тело в воду и где уничтожил вещи. С места происшествия изъяты не сгоревшие части одежды.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения виде заключения под стражу.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается. Тело потерпевшей направлено на проведение судебной экспертизы.