Комсомольчанин спровоцировал пожар и отравился газом

Возгорание случилось на кухне. Его площадь составила около 15 квадратных метров. Огонь охватил домашние вещи и стены дома из бруса. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание. В помещении они обнаружили тело мужчины 1978 года. По одной из версий, погибший сам спровоцировал пожар: в ходе конфликта он открыл баллон с газом, после чего и произошло возгорание. Мужчина же надышался газом, что и стало причиной смерти.