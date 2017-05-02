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03:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанин спровоцировал пожар и отравился газом

1 мая в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Загорелся дом № 50 на улице Колхозной. Информация об этом поступила около девяти часов вечера, сообщает портал «Губерния» на komcity.ru.

Возгорание случилось на кухне. Его площадь составила около 15 квадратных метров. Огонь охватил домашние вещи и стены дома из бруса. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание. В помещении они обнаружили тело мужчины 1978 года. По одной из версий, погибший сам спровоцировал пожар: в ходе конфликта он открыл баллон с газом, после чего и произошло возгорание. Мужчина же надышался газом, что и стало причиной смерти.

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