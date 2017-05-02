На Урале горит 15 тысяч га сухой травы
В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях горит 15 тысяч га сухой травы.
В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях горит 15 тысяч га сухой травы.
Как сообщили Накануне в
Другая часть возгораний в лесах возникла вследствие неосторожного обращения с огнем в лесу.
В регионах сложился желтый и оранжевый класс пожарной опасности по условиям погоды. К возникновению и быстрому распространению травяного или лесного пожара может привести даже незначительный источник огня.
На всей территории Курганской, Челябинской, Тюменской областей и в 11 муниципальных районах Свердловской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено применение огня на природных территориях.