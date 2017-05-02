На Урале горит 15 тысяч га сухой травы

Как сообщили Накануне в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, таковы итоги космического мониторинга. С 27 по 30 мая именно палы травы, сжигание мусора стали причинами массовых пожаров в населенных пунктах Сибирского федерального округа, а также вспышки там лесных пожаров.

Другая часть возгораний в лесах возникла вследствие неосторожного обращения с огнем в лесу.

В регионах сложился желтый и оранжевый класс пожарной опасности по условиям погоды. К возникновению и быстрому распространению травяного или лесного пожара может привести даже незначительный источник огня.