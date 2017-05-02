В Монетном удалось потушить пожар в 1200 квадратных метров
В поселке Монетном Свердловской области пожарным удалось ликвидировать огонь на улице Лермонтова.
В поселке Монетном Свердловской области пожарным удалось ликвидировать огонь на улице Лермонтова.
Как сообщили Накануне.RU в МЧС региона, в настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
По предварительной информации в результате пожара огнем повреждены 15 бесхозных деревянных сараев, семь металлических гаражей, два капитальных гаража, в которых находились два автомобиля.
В настоящее время устанавливается виновник пожара.
Как сообщалось ранее, площадь пожара составляет 1200 кв. м.