В Монетном удалось потушить пожар в 1200 квадратных метров

Как сообщили Накануне.RU в МЧС региона, в настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

По предварительной информации в результате пожара огнем повреждены 15 бесхозных деревянных сараев, семь металлических гаражей, два капитальных гаража, в которых находились два автомобиля.

В настоящее время устанавливается виновник пожара.

Как сообщалось ранее, площадь пожара составляет 1200 кв. м.