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08:28 (мск), источник: Nakanune.ru

В Монетном удалось потушить пожар в 1200 квадратных метров

В поселке Монетном Свердловской области пожарным удалось ликвидировать огонь на улице Лермонтова.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС региона, в настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

По предварительной информации в результате пожара огнем повреждены 15 бесхозных деревянных сараев, семь металлических гаражей, два капитальных гаража, в которых находились два автомобиля.

В настоящее время устанавливается виновник пожара.

Как сообщалось ранее, площадь пожара составляет 1200 кв. м.

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