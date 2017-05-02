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07:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве на Борщаговке горела многоэтажка

По информации СМИ, в Киеве в многоквартирном жилом доме по адресу Гната Юры, 2 произошел пожар. Несколько пожарных расчетов занимались ликвидацией пожара. Информация о пострадавших не известна.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве вечером в понедельник в многоквартирном жилом доме по адресу Гната Юры, 2 (Борщаговка) произошел пожар, сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«На месте работали пожарные ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщалось, что в Киеве и области будет сохраняться 4 высокий класс пожарной опасности. Спасатели обратились к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах, и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе. В течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать на территорию лесного фонда, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки, оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки, заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя.

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