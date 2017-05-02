В Киеве на Борщаговке горела многоэтажка

Ранее на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщалось, что в Киеве и области будет сохраняться 4 высокий класс пожарной опасности. Спасатели обратились к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах, и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе. В течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать на территорию лесного фонда, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки, оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки, заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя.