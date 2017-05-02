Более 200 жителей Приангарья пострадали от укусов клещей
Нескольких пострадавших пришлось госпитализировать.
Нескольких пострадавших пришлось госпитализировать.
В Иркутской области за неделю за медпомощью по поводу укусов клещей обратилось 276 человек, в том числе в Иркутске — 186. Об этом сообщает
С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы трое жителей Приангарья, на клещевой бореллиоз — один, клещевой риккетсиоз — трое.
Всего с начала сезона активности клещей в регионе зарегистрировано 651 пострадавший от укусов клещей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 560 случаев.