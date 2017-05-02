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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

МЧС: массовые пожары в Сибири не остановили сжигание мусора

Такое отношение жителей может серьезно осложнить ситуацию.

Массовые пожары в Сибирском федеральном округе не повлияли на поведение жителей, которые продолжают сжигать сухую траву и мусор. Это может осложнить и без того трудную ситуацию в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.

«Люди продолжают сжигать мусор и прошлогоднюю траву, невзирая на ветреную погоду и полный запрет на всякое использование открытого огня, в том числе мангалов. При таком отношении жителей к вопросам безопасности пожарная обстановка может осложниться в любую минуту», — отметили в МЧС.

Чтобы не допустить распространения огня, власти регионов усиливают меры профилактики: закрывают вход в леса, активно ищут и наказывают причастных к пожарам лиц, а также проводят разъяснительную работу с населением.

«Подобная работа активно осуществляется в Бурятии, в Томской области, в Красноярском крае, в Забайкалье. В регионах дополнительно формируются контрольно-патрульные группы, которые имеют полномочия пресекать нарушения законодательства в области пожарной безопасности», — сообщили в МЧС.

Напомним, Красноярский край попал в число регионов с наиболее тяжелым положением. На прошлой неделе огонь уничтожил 10 домов в Манском районе. Из-за сильных пожаров полицейские трех районов были подняты по тревоге. Обеспокоенность пожарами также выразили активисты движения Greenpeace, назвавшие сложившуюся ситуацию «катастрофой».

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