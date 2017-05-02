МЧС: массовые пожары в Сибири не остановили сжигание мусора
Такое отношение жителей может серьезно осложнить ситуацию.
Такое отношение жителей может серьезно осложнить ситуацию.
Массовые пожары в Сибирском федеральном округе не повлияли на поведение жителей, которые продолжают сжигать сухую траву и мусор. Это может осложнить и без того трудную ситуацию в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.
«Люди продолжают сжигать мусор и прошлогоднюю траву, невзирая на ветреную погоду и полный запрет на всякое использование открытого огня, в том числе мангалов. При таком отношении жителей к вопросам безопасности пожарная обстановка может осложниться в любую минуту», — отметили в МЧС.
Чтобы не допустить распространения огня, власти регионов усиливают меры профилактики: закрывают вход в леса, активно ищут и наказывают причастных к пожарам лиц, а также проводят разъяснительную работу с населением.
«Подобная работа активно осуществляется в Бурятии, в Томской области, в Красноярском крае, в Забайкалье. В регионах дополнительно формируются
Напомним, Красноярский край попал в число регионов с наиболее тяжелым положением. На прошлой неделе огонь уничтожил 10 домов в Манском районе.