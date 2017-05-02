В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом «Аэрофлота»
Четыре человека прооперированы, оперативное вмешательство также потребуется еще нескольким пострадавшим, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде.
Четыре человека прооперированы, оперативное вмешательство также потребуется еще нескольким пострадавшим, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде.
БАНГКОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Пятнадцать россиян остаются в больнице «Самитивет Сринакарин» в Бангкоке после инцидента с авиарейсом компании «Аэрофлот», попавшим в понедельник в зону турбулентности. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести. «Четверо человек были прооперированы вчера, но врачи говорят, что еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство», — рассказал дипломат. В больнице постоянно дежурят сотрудники российского посольства. «Мало кто из получивших ранения пассажиров говорит
Кроме того, в больнице остаются и родственники пострадавших. Многие ехали в Таиланд на отдых семьями. «Родственники остались на ночь прямо в больнице. Медицинские боксы, в которых лежат пациенты, позволяют это сделать», — отметил заведующий консульским отделом. По его словам, медики обещают выписать во вторник несколько пострадавших, однако большинству из них потребуется более длительное лечение, которое может занять от одной до нескольких недель.
1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва — Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности.
Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.