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05:51 (мск), источник: ТАСС

В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом «Аэрофлота»

Четыре человека прооперированы, оперативное вмешательство также потребуется еще нескольким пострадавшим, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде.

ЧП с рейсом SU270
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+7-495-664-0000Выделенная линия в контакт-центре Аэрофлота

БАНГКОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Пятнадцать россиян остаются в больнице «Самитивет Сринакарин» в Бангкоке после инцидента с авиарейсом компании «Аэрофлот», попавшим в понедельник в зону турбулентности. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

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Медики диагностировали у пострадавших переломы различной степени тяжести. «Четверо человек были прооперированы вчера, но врачи говорят, что еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство», — рассказал дипломат. В больнице постоянно дежурят сотрудники российского посольства. «Мало кто из получивших ранения пассажиров говорит по-английски, поэтому им требуется помощь даже для общения с медицинским персоналом», — говорит Соснов.

Кроме того, в больнице остаются и родственники пострадавших. Многие ехали в Таиланд на отдых семьями. «Родственники остались на ночь прямо в больнице. Медицинские боксы, в которых лежат пациенты, позволяют это сделать», — отметил заведующий консульским отделом. По его словам, медики обещают выписать во вторник несколько пострадавших, однако большинству из них потребуется более длительное лечение, которое может занять от одной до нескольких недель.

1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва — Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности.

По данным «Аэрофлота», причиной инцидента стало попадание в турбулентность ясного неба (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут)

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: трое подданных Таиланда и 24 россиянина.

Комментарии
1
А Б
Надо отдать должное оперативности властей и медиков, незамедлительно отреагировавших на происшествие.
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