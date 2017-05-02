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05:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

16-летняя пассажирка ВАЗа погибла на трассе в Красноярском крае

Еще пять человек были доставлены в больницу.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Рыбинском районе Красноярского края на трассе М-53 «Байкал» 16-летняя девушка получила смертельные травмы в ДТП. Еще 5 человек были доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По предварительным данным ведомства, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и на скорости столкнулся с иномаркой Nissan. В результате аварии 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибла от полученных травм. Еще 4 несовершеннолетних пассажиров ВАЗа и 20-летнего пассажира иномарки доставили в больницу.

«По результатам медосвидетельствования у водителей признаков опьянения не выявлено. В отношении виновника аварии составлены административные материалы за нарушение правил перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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