Погорельцам в Киренском районе доставили гуманитарную помощь

Погорельцам из Киренского района направили гуманитарный груз, собранный силами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно с Иркутским отделением Российского Красного креста. Как 30 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, груз был доставлен специальным бортом Ан-74 Сибирского регионального центра по указу министра МЧС России Владимира Пучкова.

Одежда, постельные принадлежности, теплые вещи, продукты и другие предметы первой необходимости — всего около 1,5 тонн гуманитарной помощи передадут погорельцам Киренского района. Напомним, масштабы последствий крупного пожара в деревне Бубновка оценила правительственная комиссия во главе с министром МЧС России. Владимир Пучков и губернатор Сергей Левченко провели встречу с жителями Бубновки, а также обсудили меры помощи всем, кто потерял жилье в результате пожара.