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06:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Поиски людей, упавших на автомобиле в озеро, продолжаются в Хабаровском крае

Вчера работы под водой не проводились, так как в районе происшествия отмечается сильное течение.

Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.

В течение 1 мая в Амурском районе Хабаровского края сотрудниками полиции проводились следственные мероприятия по факту опрокидывания легкового автомобиля в озеро Падалинское. Поисковые работы под водой не проводились, так как в районе происшествия отмечается сильное течение и высокий уровень воды, что затрудняет работу водолазов. Обследование будет продолжено после спада уровня воды, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, сообщение о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от диспетчера ЕДДС Амурского района поступило около 9 часов утра 30 апреля 2017 г. По предварительной информации, с моста в озеро Падалинское опрокинулся автомобиль Honda. На момент происшествия в нём могли находиться два человека.

Оперативно для проведения поисковых работ 30 апреля 2017 г. из Комсомольска-на-Амуре была направлена группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе пяти человек на автомобиле с необходимым водолазным снаряжением для проведения работ под водой. По прибытию в район происшествия водолазами было проведено обследование дна водоёма. Береговая линия рядом с местом происшествия была обследована силами поисково-спасательного отряда Амурского района. Поиски результатов не дали.

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