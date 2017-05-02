Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
06:19 (мск), источник: РБК

При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных

В Колумбии разбился легкомоторный армейский самолет. В результате катастрофы погибли восемь военных, передает колумбийское агентство Noticias.

Одномоторный Cessna Grand Caravan разбился в лесистой местности близ города Факататива в департаменте Кундинамарка к северо-западу от столицы страны Боготы.

Информацию о гибели восьми человек при крушении самолета подтвердил в Twitter президент страны Хуан Мануэль Сантос. «Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке», — написал он.

Самолет исчез с экранов радаров незадолго до приземления. К месту крушения уже прибыли спасатели.

Как сообщает El Tiempo, в качестве основной версии крушения рассматривается столкновение с телекоммуникационной антенной

Ранее​, 29 апреля, на Кубе разбился самолет Ан-26, перевозивший военных. В результате катастрофы погибли восемь человек, включая экипаж.

Комментарии
1
А Б
Соболезнования и сочувствие родственникам и близким погибших.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь