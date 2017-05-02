При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных
В Колумбии разбился легкомоторный армейский самолет. В результате катастрофы погибли восемь военных, передает колумбийское агентство Noticias.
В Колумбии разбился легкомоторный армейский самолет. В результате катастрофы погибли восемь военных, передает колумбийское агентство Noticias.
Одномоторный Cessna Grand Caravan разбился в лесистой местности близ города Факататива в департаменте Кундинамарка к
Информацию о гибели восьми человек при крушении самолета подтвердил в Twitter президент страны Хуан Мануэль Сантос. «Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке», — написал он.
Самолет исчез с экранов радаров незадолго до приземления. К месту крушения уже прибыли спасатели.
Ранее, 29 апреля, на Кубе разбился самолет Ан-26, перевозивший военных. В результате катастрофы погибли восемь человек, включая экипаж.