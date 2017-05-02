При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных

Одномоторный Cessna Grand Caravan разбился в лесистой местности близ города Факататива в департаменте Кундинамарка к северо-западу от столицы страны Боготы.

Информацию о гибели восьми человек при крушении самолета подтвердил в Twitter президент страны Хуан Мануэль Сантос. «Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке», — написал он.