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06:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

СКР Приангарья завел дело по факту смерти 16-летней девочки в больнице

Причастных к гибели несовершеннолетней выясняют следователи.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в больнице. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Трагедия произошла 26 апреля в Тайшете. В районной больнице скончалась 16-летняя девочка.

Как стало известно, 25 апреля несовершеннолетнюю доставили в медучреждение с диагнозом «сахарный диабет». Состояние девочки резко ухудшилось, после чего она скончалась. Как установили следователи, в октябре 2016 года при проведении диспансерного осмотра у нее в крови выявили увеличение показателей сахара, после обследования в Иркутской городской детской клинической больнице был выставлен диагноз — «сахарный диабет». Мать от госпитализации и проведения инсулинотерапии отказалась. По версии следствия, в результате этих действий девочка не получала должного лечения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Во время расследования будет дана правовая оценка действиям врачей больницы и матери. Известно, что семья благополучная, на учетах никаких не состояла.

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