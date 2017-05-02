Пассажирку маршрутки госпитализировали после ДТП в Новосибирске, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла на Плющихинском жилмассиве накануне вечером, на перекрестке улиц Волочаевская и Т. Снежиной.

Маршрутка № 24 ехала по улице Волочаевской и при повороте на улицу Татьяны Снежиной не вписалась в поворот.

«В момент проезда маршрутка зацепила Nissan Cube, который выезжал с Т. Снежиной на Волочаевскую», — рассказали очевидцы.

После столкновения маршрутка по инерции продолжила движение на тормозах — тормозной путь составил около 20 метров. В результате столкновения пассажирка маршрутки повредила руку — ее увезла скорая помощь с подозрением на перелом.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.