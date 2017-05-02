Автомобильный мост к селу Жуланка смыло паводком

Как ни странно, именно маловодье стало причиной разрушений. При большом разливе поток идет через мост, унося с собой весь мусор. В этом году воды было мало, и, уходя через трубу, она забила ее прибрежным камышом. Из-за этого образовалась промоина на берегу.

Промоина шириной около 7 метров лишила автомобильного сообщения два отделения села. По словам специалистов, чтобы приступить к ремонтным работам, необходимо, чтобы уровень реки снизился еще на один метр.

На левом берегу реки проживает почти 200 человек. Добраться до центра села они могут только пешком.

Единственным средством сообщения остаются два переходных моста. По ним же на тот берег доставляют продукты и товары первой необходимости.

Однако по такой переправе много не унесешь. Местные жалуются, что без автомобиля никуда.

— Допустим, нужно газ кому-то привезти, требуется скорая помощь, ведь все пожилые люди там живут. Кому-то дрова сейчас уже надо завозить. Конечно, плохо, что мост разрушен, что тут говорить, — рассуждает жительница села Жуланка Лидия Апалькова.

Глубина промоины около 3 метров. И пока идет вода, проводить ремонт нет смысла.

— Устранить данную ситуацию просто не представляется возможным. Все понимают, что все засыпанные туда материалы унесет вода, и работа будет бесполезна, — говорит начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Юрий Чубаров.

По оценке экспертной комиссии, для устранения последствий паводка потребуется четверть миллиона рублей. К ремонтным работам смогут приступить только через две недели.