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07:15 (мск), источник: Tengrinews

Неудачная шутка афганского дипломата в аэропорту Астаны закончилась задержанием

В аэропорту Астаны 1 мая на несколько часов задержали бывшего посла ИРА в Казахстане Мохаммад Фарука Бараки, который возвращался в Кабул после окончания срока службы, сообщает издание Afghanistan.ru.

Источник: Tengrinews

Как передает афганский телеканал «1TV», причина задержания Мохаммад Фарук Бараки состоит в том, что на вопрос таможенников о содержимом его багажа раздраженно ответил: «Там бомба».

Неосторожное высказывание бывшего посла послужило поводом для чрезвычайных мер. Входы в аэропорт были оперативно перекрыты, на место направлены около 100 служащих спецназа. Около 3 часов дипломат находился под стражей, и лишь после того, как за Бараки поручились сотрудники МИД Казахстана, ему позволили продолжить путь.

Комментируя происшествие в социальных сетях, бывший посол возложил ответственность за недоразумение на работников аэропорта, заявив, что те несколько раз задавали ему вопрос о багаже и слишком серьезно отнеслись к его шутке. Представители МИД Афганистана пока никак не прокомментировали инцидент с задержанием своего сотрудника.

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