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06:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Приговор вынесли владельцам нелегального казино в Хабаровске

В Хабаровске троих мужчин и женщину осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по краю.

Напомним, в декабре 2016 года злоумышленники создали подпольное казино в Индустриальном районе региональной столицы. 1 февраля 2017 года сотрудники краевого следственного управления и полицейские прикрыли заведение.

Все фигуранты дали признательные показания. В итоге двоих мужчин приговорили к штрафам в размере 100 тысяч рублей. Их подельнику придется заплатить 150 тысяч рублей, сообщнице — 50 тысяч рублей.

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