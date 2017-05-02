Приговор вынесли владельцам нелегального казино в Хабаровске

Напомним, в декабре 2016 года злоумышленники создали подпольное казино в Индустриальном районе региональной столицы. 1 февраля 2017 года сотрудники краевого следственного управления и полицейские прикрыли заведение.

Все фигуранты дали признательные показания. В итоге двоих мужчин приговорили к штрафам в размере 100 тысяч рублей. Их подельнику придется заплатить 150 тысяч рублей, сообщнице — 50 тысяч рублей.