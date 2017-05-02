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06:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожилая женщина выпала с окна пятого этажа в Братске

В Братске выясняют причины падения женщины из окна новостройки.

Пожилая женщина выпала из окна пятого этажа новостройки по улице Олимпийской в микрорайоне Энергетик в Братске. Как 2 мая 2017 года сообщает портал «Город», трагедия произошла 29 апреля в десятом часу вечера. В результате падения от полученных травм женщина скончалась на месте.

В полиции Братска пояснили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Отрабатываются разные версии произошедшего, в том числе и версия о самоубийстве. По словам соседей, женщина проживала в квартире новостройки вместе с сыном.

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