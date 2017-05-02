Пожилая женщина выпала с окна пятого этажа в Братске

Пожилая женщина выпала из окна пятого этажа новостройки по улице Олимпийской в микрорайоне Энергетик в Братске. Как 2 мая 2017 года сообщает портал «Город», трагедия произошла 29 апреля в десятом часу вечера. В результате падения от полученных травм женщина скончалась на месте.

В полиции Братска пояснили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Отрабатываются разные версии произошедшего, в том числе и версия о самоубийстве. По словам соседей, женщина проживала в квартире новостройки вместе с сыном.